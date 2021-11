Área de Estrela da BR-386 deve receber R$ 100 milhões em obras

obras da CCR ViaSul na BR-386 Um encontro realizado no auditório da Empresa Logística Estrela (Elog), no porto de Estrela dentro da programação técnica da Estrela Multifeira, marcou o anúncio oficial do início das futuras. Isso se deu a partir da entrega do anteprojeto dos investimentos, que irão superar os R$ 100 milhões, para prefeitura de Estrela.

Os anúncios foram realizados pelo gerente de Atendimento diretor-geral da empresa, Diogo Stieble. O pacote de melhorias a serem realizadas pela concessionária na região de Estrela, a partir do quarto ano da concessão (2022), prevê entre as principais intervenções a construção de 10,2 quilômetros de faixas adicionais entre os kms 346,1 e 351,2, com barreiras de concreto divisórias entre as pistas.

Os investimentos anunciados no pacote englobam, ainda, o alargamento de dez pontes, a adequação de cinco interconexões e de um acesso, a construção de duas novas passarelas e de uma nova interconexão. Serão cerca de 300 novos empregos na região. Ao longo dos dois anos previstos para a conclusão de todas as ações, a concessionária irá investir aproximadamente R$ 100 milhões.

Entre as novidades anunciadas também estará durante o período de obras a presença na região da Unidade O Centro de Atendimento à Comunidade Lindeira (Cali) 4 Rodas. Auxiliar a população, informando sobre todas as etapas da duplicação e sanando quaisquer outras dúvidas em relação à Concessionária será o principal objetivo do Cali 4 Rodas, um veículo modelo Ducato, totalmente adaptado com recursos audiovisuais com todas as informações relacionadas às obras realizadas pela concessionária.

"Um vale gigante como o nosso, estrategicamente bem localizado; com mão de obra qualificada; com a água aqui do lado, com um Porto deste tamanho que funcionou por 30 anos, mas que parou. Com um aeroporto regional, cortado por ferrovias e rodovias. Podemos mais. Queremos a retomada do porto, a ampliação do aeroporto, e nesse sentido, a atenção às nossas rodovias, em especial à BR-386, se faz necessária e é fundamental para o sucesso da região, e aqui damos um importante passo nesse sentido", disse o prefeito, Elmar Schneider, durante o anúncio.

Ao todo, na BR-386, no trecho entre Canoas e Carazinho, serão duplicados 225,2 quilômetros da rodovia, com 10,2 quilômetros de construção de faixas adicionais e 75,5 quilômetros de novas vias marginais. Ainda, serão construídos 52 novos acessos, 28 novas interconexões, 27 retornos em nível, 18 novas passarelas, quatro passagens inferiores e 58,3 quilômetros de nova iluminação. Todo esse investimento faz parte do programa de concessão federal no Rio Grande do Sul, tendo como órgão regulador a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).