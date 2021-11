Shopping de Gravataí insere decoração e terá espetáculo para a chegada do Papai Noel

O clima de Natal chegou ao Gravataí Shopping Center. O tema deste ano é "O Espetacular Circo do Noel", que convida crianças e adultos de todas as idades a se encantarem com os elementos circenses, os bonecos mecatrônicos e uma experiência sensorial que promete deixar a data ainda mais mágica. No dia 20, o Papai Noel será recepcionado no shopping junto com o Circo Tholl em um parada de Natal após percorrer as principais vias da cidade a partir das 17h.

O retorno presencial do Bom Velhinho será o grande destaque nesse ano. Após o dia 20 ele continuará fazendo a sua participação especial no trono montado junto à decoração da Praça Central. Durante a sua chegada, o Papai Noel será recebido por artistas circenses até ocupar o seu trono para as fotos. Quem acompanhar o momento também poderá aproveitar a distribuição dos panetones.

No espaço de Natal, a decoração já está completa para fazer uma pequena viagem ao circo junto à árvore de Natal. Joana Frota, coordenadora de marketing do Gravataí Shopping, explica que a ideia nesse ano é inspirar gratidão e alegria, lembrando aquilo que mais importa: estar com saúde e viver bons momentos ao lado de quem se ama. "Ter o Papai Noel aqui novamente vai ser um espetáculo à parte, especialmente para as crianças. O Natal é um momento de agradecer e sonhar, especialmente depois de termos vivido meses tão desafiadores. Queremos que todos se sintam felizes e inspirados quando vierem aqui", salienta.

O shopping também irá promover um calendário de apresentações artísticas e culturais de Natal, que deve ser divulgado em breve. Toda a programação, incluindo a visita ao espaço de Natal e as fotos com o Papai Noel, será gratuita.