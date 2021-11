Prefeitura busca empresa para assumir prédio da antiga estação rodoviária do Cassino, em Rio Grande

A prefeitura de Rio Grande retomou o edital para exploração econômica do prédio da antiga Estação Rodoviária do Cassino. Para ter direito ao uso do local, o vencedor da licitação deverá realizar a revitalização de todo o espaço, uma obra com valor estimado de R$ 275 mil. A vencedora será conhecida no dia 6 de dezembro.O gestor da secretaria municipal do Cassino, Sandro Oliveira, explicou que o edital se refere ao uso de todo o local, que tem área total aproximada de 318,84 m². De acordo com o projeto, estão previstas sete pontos comerciais. As salas poderão inclusive ser sublocadas após concluída a reforma, se assim for de interesse do vencedor da licitação. Será considerada vencedora aquela pessoa jurídica que apresentar proposta de aluguel mais alto, sendo o valor mínimo mensal estipulado em R$ 7 mil.

Oliveira também salienta que o valor investido para a revitalização do local será abatido do aluguel a ser pago ao município. Além disso, o vencedor contará com seis meses de carência para a execução das obras. "Essa obra vai revitalizar aquela área, que é uma área nobre do Cassino e que estava a muito tempo sem uso. Conseguimos colocar ali o posto de vacinação provisório, mas pretendemos revitalizar aquele local, modernizar e gerar emprego e renda, que precisamos muito neste momento", afirmou o secretário.

A concessão é justificada pois visa salvaguardar o patrimônio público municipal, promovendo a valorização por meio de obras necessárias e dar cumprimento à sua função social, promovendo o desenvolvimento econômico da região Balneário. O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de cinco anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período