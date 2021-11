Erechim fecha central de vacinação após sete meses

A Central de Vacinação, criada pela prefeitura de Erechim em abril deste ano com o objetivo de proporcionar o avanço da vacinação contra a Covid-19 no município, encerrou as atividades no sábado (6). Nestes oito meses de funcionamento, foram cerca de 170 mil doses de vacinas aplicadas no local, em campanhas pontuais como os drives-thrus e nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS), que passaram a vacinar contra a Covid-19 no dia 10 de outubro.

Ao todo, conforme dados do Vacinômetro, 84.642 pessoas já receberam a primeira dose, 77.779 estão com o esquema vacinal completo com a dose dois da vacina e 6.764 pessoas receberam a dose de reforço. Conforme explica o prefeito, Paulo Polis, a Central de Vacinação cumpriu com o seu dever. "No início do ano tínhamos um grande número de pessoas para imunizar contra a doença e a criação da central veio ao encontro da nossa necessidade de avançar na vacinação. Agora, com mais de 80% da população com o esquema vacinal completo, podemos manter a vacina contra a Covid-19 nas nossas UBSs, que já estão realizando este trabalho com eficiência", afirma.