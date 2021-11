Programa em Passo Fundo insere 300 pessoas no mercado de trabalho

O programa Café com Emprego, criado pela prefeitura para conectar pessoas ao mercado de trabalho, já resultou na contratação de cerca 300 pessoas por empresas parceiras da iniciativa em Passo Fundo. Enquanto mais de 150 participantes foram admitidos na primeira edição, cerca de 140 que estiveram presentes no segundo encontro, realizado em outubro, já estão com o contrato assinado.

O prefeito, Pedro Almeida, considera que esse foi um esforço para conectar pessoas que estavam em busca de trabalho a vagas disponíveis, estimulando a geração de emprego e renda no município do norte gaúcho. "O Café Com Emprego nasceu como uma alternativa em um cenário de pandemia que atingiu muitas famílias. É com alegria que estamos acompanhando essas contratações, que solidificam as oportunidades como mudanças na vida dessas pessoas", enfatiza.

Francieli Moraes de Mello não foi somente contratada a partir do Café Com Emprego: ela está fazendo história na JR Comércio de Cimentos. A empresa, que contabiliza 26 anos de atuação, agora tem a sua primeira motorista de caminhão. "Meu sonho era ser motorista e as portas foram abertas. Agora, estou empregada e honrada por terem me selecionado", conta ela.

Um dos sócios da empresa, Roberto Andreetta, destaca que o programa foi uma oportunidade para a empresa preencher vagas que estavam disponíveis e também qualificar o quadro de funcionários. "A iniciativa nos proporcionou atender a uma demanda de vagas. Também tivemos a ideia de inovar e ter a primeira mulher motorista. Estamos muito felizes por esse avanço", relata.