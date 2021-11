Prefeitura faz reuniões e prepara mudança na gestão do Hospital Universitário de Canoas em três meses

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, passou a coordenar uma nova etapa de reuniões entre a direção do Hospital Universitário de Canoas (HU), o Comitê Interventor e a Prefeitura para consolidar o encerramento da administração do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP). Entre as medidas estabelecidas, estão a suspensão, neste período, das cirurgias realizadas por convênios e a retomada das cirurgias eletivas via Sistema Único de Saúde (SUS), deixando o atendimento do HU exclusivamente público.

Também ficou assegurado o pagamento da primeira parcela do 13º salário em 30 de novembro. Com base no que foi vivenciado e apurado pelas equipes desde janeiro de 2021, o objetivo, de acordo com o prefeito, é preparar a instituição para entregar aos novos gestores um ambiente tranquilo. "Queremos encerrar estes 90 dias com a certeza de que o hospital ficará do tamanho que os nossos recursos comportam, garantindo que a população ficará assistida com serviços de qualidade," enfatiza.

Jairo Jorge ressalta, ainda, que este período exigirá ainda mais trabalho e dedicação de todos, a fim de manter a confiança e a clareza dos passos que estão sendo dados, não só para população canoense, mas também com os colaboradores e fornecedores. O prefeito observa que as relações com os grandes fornecedores estão sendo retomadas e os compromissos com os colaboradores cumpridos. Este foi o primeiro encontro após a prorrogação, por mais 90 dias, dos Termos de Fomento com o GAMP. As reuniões com o prefeito acontecerão semanalmente, até o final do mês de janeiro.