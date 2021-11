Hospital Santa Cruz realiza procedimento inédito na região

O Hospital Santa Cruz (HSC) realizou um procedimento cardiovascular inédito na região dos vales do Taquari e Rio Pardo. O implante transcateter de válvula aórtica (TAVI) consiste na troca da valva aórtica do paciente sem a necessidade de corte no peito. O procedimento foi realizado pelo cirurgião Francisco Lamachia e sua equipe.

A estenose aórtica é uma doença cada vez mais comum na atualidade e acomete, na sua maioria, pacientes idosos. Ocorre em mais de 5% das pessoas com mais de 75 anos de idade e se caracteriza como uma doença que dificulta a abertura desta valva aórtica, que regula a passagem de sangue do coração para todo o corpo.

O procedimento de TAVI é feito por meio de uma punção na região da virilha com posterior subida da prótese pela artéria até chegar ao coração, quando é posicionada e implantada no local desejado. Conforme o médico, a cirurgia foi um sucesso.

"Este procedimento coloca o Hospital Santa Cruz na vanguarda da cirurgia cardíaca mundial", destaca Lamachia. "Poder tratar meus pacientes com a mais alta tecnologia disponível no mercado, juntamente com uma equipe extremamente qualificada do nosso Hospital, focada no bem estar do paciente, é a confirmação de que estamos no caminho certo", completa o cirurgião.