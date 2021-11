Liminar desbloqueia bens do atual prefeito de Canoas e ex-servidores

havia sido decretada em primeira instância no final de setembro Em decisão liminar proferida nesta quinta-feira (4), o desembargador Francesco Conti, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ), reverteu o bloqueio dos bens do prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD) e de três ex-servidores. A indisponibilidade dos bens, a pedido do Ministério Público (MP).

Na ação, o MP alegava que teria havido favorecimento na contratação de empresa para a implantação do sistema aeromóvel em Canoas e aponta suposto dano de R$ 66 milhões aos cofres públicos. A promotora de Justiça Sônia Madalena Silveira Bonilla ajuizou Ação Civil Pública em 23 de setembro contra os réus por identificar prática de atos de improbidade administrativa na contratação de uma empresa para a implantação do transporte da cidade, que seria um modal de transporte automatizado, de via elevada, e se utilizaria de um sistema de propulsão pneumática, segundo o órgão.

Após a decisão, o atual prefeito de Canoas falou sobre a reversão. "Recebo com serenidade a decisão do Tribunal de Justiça. Sempre manifestei minha crença no Poder Judiciário e nas instituições, independentemente do resultado", disse, em nota.