São Leopoldo lança observatório sobre mudanças climáticas

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, assinou o decreto do Observatório de Mudanças Climáticas, que prevê o início de estudos sobre esse tema no município. O espaço terá como objetivo monitorar as atividades do município no que diz respeito as emissões dos gases do efeito estufa , como por exemplo, gás carbônico.

Além disso, também irá buscar sensibilizar a comunidade sobre as mudanças climáticas. Para este ano, está previsto a elaboração de um projeto de geração de energia renovável no Parque Imperatriz. Para 2022, o intuito é construir uma estrutura física e organizacional para o Observatório. Já para 2023, a ideia é fazer a emissão do primeiro crédito de carbono. O observatório ainda abre portas para prospectar financiamentos internacionais.

O secretário do Meio Ambiente, Anderson Etter, falou sobre o intuito do projeto. "O Inventário dos Gases de Efeito Estufa pemitirá ter um quadro da realidade atual do município, estabelecendo quais as ações prioritárias e atuando para o alcance das metas de neutralidade climática. Buscamos sensibilizar a sociedade e os empresários para que se unam nessa causa. Não há mais o que esperar sobre mudanças climáticas, não basta pensar em 2030, a solução precisa acontecer agora", disse.