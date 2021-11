Coleta de esgoto chega a mais 300 imóveis de Viamão

A Ambiental Metrosul concluiu a primeira obra da nova rede de esgoto em Viamão. Foram implantados três quilômetros de rede coletora, previstos no plano de expansão para o município. A expectativa é que sejam 240 quilômetros de nova tubulação até 2031.

Os trabalhos aconteceram nas ruas Santa Maria, Bento Gonçalves e avenida Antônio Batista, onde também foram instalados os terminais de inspeção de limpeza, habilitando a conexão de mais de 300 imóveis à rede pública de esgoto. Isso equivale a 13 piscinas olímpicas a menos de esgoto despejado no ambiente por ano.

Para realizar essa etapa, no entanto, a Metrosul reforça aos moradores desses locais que aguardem o comunicado da Corsan com as devidas orientações e procedimentos para fazer a ligação nos domicílios. Esse é o sistema interno que conectará a residência à nova rede implantada, e sua execução é de responsabilidade do proprietário do imóvel.

A nova rede coletora atenderá, inicialmente, em torno de 1,2 mil munícipes. Essa intervenção integra o conjunto de investimentos que foram antecipados pela Metrosul este ano, visando a ampliação da cobertura de coleta e tratamento de esgoto e melhora dos índices de saneamento na Região Metropolitana de Porto Alegre.