Pesquisa situa escravidão no Vale do Taquari nos séculos XVII e XIX

Embora pouco historicizado, retratar o passado dos municípios do Vale do Taquari e a influência da escravidão negra na região, durante os séculos XVIII e XIX, é possível por meio de fontes documentais analisadas sob o olhar de historiadores munidos de ferramentas da historiografia moderna. Com a descrição desses registros, em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento e o Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Vale do Taquari (Univates), recentemente foi publicada uma pesquisa na edição nº 27 da revista eletrônica Tecnologia e Ambiente.

O estudo busca analisar a história negra de pessoas que foram escravizadas no município de Taquari durante o período. A pesquisa "Fontes documentais da história negra em Taquari, Rio Grande do Sul", realizada pela doutora Karen Daniela Pires, analisou notícias do jornal O Taquaryense, as cartas de liberdade, os contratos de compra e venda de escravizados, os inventários e os processos-crime no período de 1857 a 1890.

Na pesquisa, Karen apresenta a história da mão de obra escrava africana e crioula no município de Taquari, que antigamente abrangia praticamente todas as cidades do Vale do Taquari. As atividades desempenhadas por esse grupo étnico foram identificadas principalmente nos setores da marinha, isto é, nos trabalhos de navegação nos portos e rios, nos serviços domésticos e no trabalho na agricultura.

De acordo com a pesquisadora, a região do Vale do Taquari precisa conhecer esse passado silenciado. Os estudos revelam que a escravidão na antiga Taquari teve centenas de pessoas escravizadas. Esse passado se reflete na discriminação, nos preconceitos e no racismo que as pessoas negras hoje sofrem nos municípios da região. "O passado de escravismo reflete muito na história atual. Há comunidades quilombolas na região que praticam costumes de seus antepassados. Temos no cotidiano a culinária e o vocabulário negro, que chegaram aqui por intermédio das pessoas escravizadas trazidas da África", explica Karen.

Para Karen, o estudo contribui para a luta e a reivindicação de reconhecimento das comunidades quilombolas do Vale do Taquari. Com a pesquisa, essas comunidades passam a ter ferramentas de afirmação no reconhecimento de sua historicidade e territorialidade, pois o estudo revela uma narrativa na perspectiva de descendentes de escravizados que chegaram à região, trazidos pelos portugueses, nos séculos XVIII e XIX.