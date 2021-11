Natal em Bento Gonçalves inicia no dia 11 com programação totalmente gratuita

A partir do dia 11 de novembro, a Via del Vino será o palco do Natal Bento 2021. "A Vida é Mágica" é o tema da festa, que se estenderá até 9 de janeiro e contará com uma extensa programação gratuita.

Uma das novidades desta edição é a Árvore de Natal Cantante, que terá shows diariamente. Estão previstos ainda Show de Natal com a Família Lima, apresentações do Grupo Tholl, Desfile Buon Natale, Orquestra de Câmara de Bento Gonçalves, Festival Via del Vino, desfile de bandas marciais, apresentações de dança, teatro e coro, e outras atrações.

"O Natal é um momento para reaprendermos a viver, depois de um período difícil que passamos com a pandemia. A cidade está decorada e preparamos um evento para trazer a população para área central, será um Natal muito especial", destaca o prefeito Diogo Siqueira.

Na avaliação do secretário de Turismo de Bento, Rodrigo Ferri Parisotto, Bento passou a ser uma referência no Natal. "Vamos ter uma iluminação maravilhosa para toda população aproveitar o espetáculo e magia do Natal", completa o secretário.

O projeto contará com a Casa do Papai Noel, estrelas, anjos, presépio e outros encantos, que prometem espalhar a magia do evento pela cidade. O tradicional carrossel voltará nesta edição. Para brincar, é sugerida uma contribuição de 1kg de alimento ou 1kg de ração. No mesmo período, a Giordani Turismo também realiza o Natal sobre os Trilhos e a CDL Bento promove o Natal Premiado.