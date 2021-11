BRF oferece 75 vagas para operador de produção em fábrica de Lajeado

A BRF está recebendo inscrições de candidatos a 75 vagas abertas para Operador de Produção em sua unidade de Lajeado, no Vale do Taquari. A seleção será realizada na segunda-feira (8), na Sociedade Esportiva e Recreativa BRF, na rua Carlos Spohr Filho, 2.383, no bairro Moinhos, entre 8h e 14h.

Para as vagas de Operador de Produção podem se candidatar maiores de 18 anos e também trabalhadores com Ensino Fundamental Incompleto. Como parte das iniciativas da companhia para promover a diversidade e a inclusão, há oportunidades para pessoas com deficiência em todas as vagas. Os candidatos devem comparecer portando RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.

A BRF oferece salário inicial de R$ 1.453,00, ampliado para R$ 1.645,60 após 360 dias de atuação na empresa. Entre os benefícios, a BRF conta com assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-transporte, refeitório no local, previdência privada, auxílio-creche e kit de produtos, além de descontos para compra de produtos da Companhia e plano de carreira na empresa. Durante a seleção, todas as medidas sanitárias de prevenção e combate à Covid-19 deverão ser observadas, como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos.