Encher o tanque com gasolina pode ter diferença de R$ 22 em São Leopoldo

O Procon de São Leopoldo divulgou, nesta quinta-feira (4), uma pesquisa sobre o preço dos combustíveis na cidade. O litro da gasolina comum apresentou preços entre R$ 6,629 e R$ 6,999, uma variação de 5,58% entre o menor e o maior valor praticados nos postos do município.

Considerando um tanque de 60 litros, a diferença para completar com o combustível pode chegar a R$ 22,20 entre os postos pesquisados. Os outros combustíveis apresentaram variações ainda maiores, conforme aponta a pesquisa.

O litro do etanol apresentou custo de R$ 6,099 a R$ 6,699. com variação de 9,84%. Enquanto o litro do diesel S500 teve preços de R$ 4,498 a R$ 5,399, diferença de 20,03%. Já o litro do diesel S10 foi registrado com valores entre R$ 4,939 e R$ 5,419, variação de 9,72%. O levantamento foi realizado na última semana de outubro.