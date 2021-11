Outubro teve queda na inadimplência no comércio de Lajeado

Registrando aumentos desde julho, a inadimplência no comércio de Lajeado teve leve queda de 0,2% e retornou ao patamar de 24,7% em outubro, mesmo número contabilizado no início do mês de setembro. De acordo com os dados obtidos pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado junto ao banco de dados da Boa Vista, dos 60.693 CPF's ativos no município neste momento, 15.016 estão com algum restritivo junto ao SCPC. No Estado, o movimento é inverso e a estatística segue em elevação, alcançando a marca de 28,1%.

O perfil dos inadimplentes em Lajeado segue inalterado, sendo a maioria homens (50,3%), com idades entre 30 a 34 anos (15,7%) e que recebem entre um e dois salários mínimos (54,6%). A nível estadual, uma nova alteração na faixa etária, que agora se concentra nos 25 a 29 anos (13,5%), mas contina sendo do sexo feminino (51,1%) com renda entre um e dois salários mínimos (50,9%).

Com o propósito de oportunizar aos consumidores a negociação e quitação de contas em atraso, a CDL Lajeado promove, até o dia 8 de novembro, o Super Feirão Zero Dívida, um evento totalmente virtual intermediado pelo assistente virtual Renê. Para participar, basta acessar o site do evento (superfeiraozerodivida.com.br) e iniciar a conversa.