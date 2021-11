Geladeira recheada com livros é instalada em rua de Lajeado

Com o objetivo de incentivar a leitura e levar arte para perto das pessoas, a secretaria da Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado instalou uma geladeira repleta de livros em frente à Biblioteca Pública Municipal. A Geloteca é um projeto desenvolvido durante a Feira do Livro de Lajeado que visa facilitar o acesso das pessoas às possibilidades de leitura.

Para que o projeto seja ainda mais interativo, a Geloteca foi revitalizada e recebeu uma intervenção artística da artista Maiara Cristina Leonhardt. Com cores vibrantes e frases de poetas, a Geloteca chama a atenção de quem passa pela avenida Júlio de Castilhos. Dentro da geladeira, livros de diferentes gêneros e para todas as idades podem ser encontrados e retirados.

"A nossa ideia é que as pessoas que se interessarem por um livro possam levar para casa e, após a leitura, tragam de volta, para mantermos sempre a diversidade de títulos. Queremos que esse projeto tenha continuidade e seja muito bem aproveitado pela comunidade", explicou a coordenadora da Biblioteca Pública Municipal, Kelen Battisti Giongo.

A coordenadora da Cultura da secretaria, Talita Fracalossi, explica que a comunidade também pode aproveitar o espaço para doar livros. "A Geloteca é uma biblioteca dentro da geladeira, e dessa maneira nós queremos levar, de forma criativa, a literatura para todos. O espaço também serve para receber doações de livros que a comunidade tem em casa e não está fazendo uso", disse. Nos próximos dias, a geladeira com livros será transferida para as proximidades do Posto de Saúde do Centro.