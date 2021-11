Programação de Natal em Nova Petrópolis começa no sábado

Tem início neste sábado (6) a programação da Magia do Natal na Cidade dos Elfos, em Nova Petrópolis. A abertura oficial da programação natalina ocorre às 19h30, na Rua Coberta, junto à Praça das Flores. Até 16 de janeiro, o cartão postal da cidade eceberá mais de 200 atrações culturais e religiosas, incluindo o show diário de som e luz "Brilha Nova Petrópolis", atividades comunitárias, programações paralelas e a Feira de Natal.

A chegada do Papai Noel e dos elfos à Praça das Flores também ocorrerá na noite de sábado. Após a recepção no palco principal da Rua Coberta, o Papai Noel receberá das autoridades uma chave simbólica de Nova Petrópolis. O concerto da Orquestra de Câmara da UCS, às 20h30, fechará o primeiro dia de programação.

Ao longo do primeiro fim de semana de programação, o público poderá conferir uma série de atrações gratuitas na Rua Coberta e Praça das Flores. No sábado, das 15h às 17h, haverá música ao vivo com bandinha. Às 18h30 apresenta-se o Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein. Já no domingo (7), às 15h30, acontecerá a primeira Parada dos Elfos, com desfile na avenida 15 de Novembro.