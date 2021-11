Santo Ângelo tem mais de 1,2 mil pessoas que ainda não se vacinaram

Com 119.711 doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas, o município de Santo Ângelo tem 71,5% da população com o sistema vacinal completo, quando 55.506 pessoas realizaram a dose 2 da vacina e 64.207 pessoas receberam a primeira dose. Mesmo assim, 2.234 pessoas, acima dos 12 anos, ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Se considerada a faixa etária dos 12 anos, restam menos de 1.300 pessoas a serem imunizadas com a primeira dose.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Santo Ângelo, Flávio Christensen, a queda no número mensal de casos e nas internações hospitalares comprovam a eficiência da vacinação. "É de fundamental importância que as pessoas se vacinem e completem o quadro vacinal, pois além de estar protegendo a si mesmo contribui para a proteção das pessoas do seu convívio familiar, do trabalho e do dia a dia", disse.