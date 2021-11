Apresentações de Natal ocorrem com público em Lajeado

Com o retorno dos eventos presenciais, o público poderá conferir de perto duas exibições do espetáculo "Alabaster em terras de Mira - a origem de São Nicolau", que ocorrem nos dias 27 e 28 de novembro no Ginásio Nelson Brancher, em Lajeado. O acesso será gratuito e com limite de pessoas conforme os protocolos vigentes.

A atração integra a programação do Lajeado Brilha 2021 e tem direção geral de Daniel Burghardt. Na trama, o duende Alabaster e sua turma estão de volta e desta vez têm a missão de auxiliar Papai Noel com a distribuição dos presentes, mas uma confusão com uma máquina do tempo levará o líder dos duendes para o século IV, em um lugar e época nos quais o Bom Velhinho não existia. Explorando recursos tecnológicos e digitais, o público será convidado a interagir e auxiliar na resolução desse desafio.