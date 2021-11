Ação vistoria redes de esgoto em bairro de Canoas

Na tentativa de reduzir a incidência de obstruções pelo mau uso das redes de esgoto da região, a Ambiental Metrosul está fazendo vistorias preventivas para reduzir ocorrências em redes de esgoto de Canoas. Inicialmente, a ação será realizada no no bairro Guajuviras. Atualmente, o local registra a maior ocorrência de atendimentos desse tipo, com quase 20% dos chamados do município.

Desde o começo da operação, as equipes realizaram mais de 2,5 mil atendimentos relacionados a serviços de limpeza e desobstruções das redes em Canoas. Os trabalhos acontecerão pelos próximos meses e serão vistoriados, aproximadamente, 40 quilômetros de rede e 450 poços de visita , estruturas que dão acesso às redes.

Com o auxílio de caminhões hidrojato e de sistema de sucção, profissionais estão acessando as tubulações a fim de identificar situações que possam causar eventuais danos ao sistema. Além de lançamentos irregulares de gordura e ligações indevidas da rede pluvial à rede de esgoto, também são verificadas infiltrações, fissuras e outras avarias nas redes. Dessa forma, as equipes podem agir preventivamente com as limpezas e reparos necessários, evitando ocorrências futuras.

"As vistorias preventivas fazem parte da nossa rotina de manutenção em toda área de atuação e estão sendo intensificadas nas regiões que entendemos mais necessárias, indo mais a fundo com as verificações. Cada potencial ocorrência que conseguirmos antecipar ganhamos em eficiência", destaca o coordenador de operações, Tiago Fernandes. Além de ações preventivas, a empresa desenvolve projetos permanentes de educação ambiental orientando a população das nove cidades atendidas para a correta utilização da rede.