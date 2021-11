Vinícola de Bento Gonçalves cria degustação de vinhos e chocolate

A Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, lançou uma degustação exclusiva harmonizada com chocolates. A novidade inclui a combinação com quatro vinhos e espumantes e, ainda, um convite para que o visitante conheça o processo de elaboração das bebidas, com o atendimento de um sommelier.

A supervisora de Turismo da Aurora, Ana Maria De Paris Possamai, explica que a novidade vem ao encontro do objetivo da empresa em agregar novas experiências tanto para os turistas como os moradores da região. Ela informa que além da degustação harmonizada com chocolates, também são oferecidas outras duas opções no Vale dos Vinhedos a quem quiser experimentar as bebidas.

O enólogo e sommelier, Willian Paim, explica que o princípio que rege qualquer harmonização é a sinergia, seja como complemento ou como contraste. "Uma boa concordância entre o vinho e o alimento é aquele que deixa a sensação de que a união gerou um terceiro elemento, evitando que um se sobressaia ao outro. Esse princípio também adotamos nesta harmonização de vinhos com chocolates. A ideia da combinação é casar dois ou mais elementos de pesos iguais, pensando na chave da harmonia que envolve acidez, amargor, doçura, taninos e álcool. Um vinho mais potente, como o Reserva Tannat, com taninos mais presentes, harmoniza perfeitamente com chocolates menos doces, mais untuosos", exemplifica.

A experiência é oferecida de terça a domingo, às 11h e às 15h, mediante agendamento via WhatsApp (54) 99173.4231, telefone (54) 2105.7176 ou pela plataforma Wine Locals. O valor é R$ 60,00 e inclui uma taça de cristal como lembrança.