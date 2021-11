Gramado quer derrubar exigência de passaporte vacinal para o Natal Luz

apresentação do passaporte vacinal Uma comitiva da prefeitura de Gramado esteve em Porto Alegre nesta quarta-feira. Recebidos pelo secretário de Turismo, Ronaldo Santini e pelo deputado Frederico Antunes, os representantes apelaram para que o governador Eduardo Leite volte atrás e altere o decreto que exige a

protocolos estaduais limitada a 30% nas apresentações - aumentar a capacidade por espetáculo a prefeitura tentou, inclusive,, sem sucesso O motivo, segundo o prefeito Nestor Tissot, seria o fato de uma "péssima repercussão nacional", que teria sido causada pela exigência da apresentação do comprovante vacinal ou teste negativo para o coronavírus (Covid-19) para a entrada nos espetáculos do Natal Luz, iniciado no dia 28 de outubro. A medida faz parte dospara a presença de público,. Por conta da medida, mais de 4 mil ingressos do 36º Natal Luz foram cancelados.

exigência poderia reduzir o público em eventos no RS “Gramado e região está sendo penalizada. Nosso objetivo é tentar suspender a exigência da comprovação vacinal. A decisão do governo está prejudicando os nossos eventos, uma vez que, muitos já haviam comprado os ingressos em setembro, ou seja, dois meses antes da decisão de Eduardo Leite”, disse o prefeito. Algumas entidades haviam afirmado, após o anúncio do governo, que a

Segundo Tissot, os números da doença em Gramado estão em níveis baixos. "Esses dados precisam ser avaliados pela secretaria estadual da Saúde e pelo Gabinete de Crise da Covid-19 do Estado. Existem estados flexibilizando absolutamente tudo, inclusive o uso de máscaras. A decisão do governador é economicamente ruim para Gramado, e péssima para o Rio Grande do Sul”, rebateu o prefeito.