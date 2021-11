Hospital de Nova Prata faz ação pelo Novembro Azul

Com o objetivo de incentivar a prevenção ao câncer de próstata, o Hospital São João Batista (HSJB) de Nova Prata oferece ecografias da próstata via abdominal ao custo R$ 80,00, por conta do Novembro Azul. É necessário ter requisição médica que pode ser solicitada junto às unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) de Nova Prata, de segunda a sexta-feira, em horário normal de funcionamento. No Posto Central, o horário é estendido: das 8 às 12h e das 13 às 19h.

A campanha do Hospital São João Batista conta com o apoio do município de Nova Prata, através da secretaria da Saúde, e da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Conforme o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros, atrás somente do câncer de pele não-melanoma.