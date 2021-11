Ação busca cadastrar residências sem energia elétrica em Estrela

A prefeitura de Estrela, em parceria com a empresa Instalwatt (a serviço da RGE), iniciará o cadastramento de famílias que não possuam energia elétrica em suas residências. O objetivo é a doação de postes e medidores para que o serviço possa ser entregue aos moradores.

A iniciativa será direcionado às famílias que estejam sem energia elétrica ou mesmo que possuam ligações clandestinas - os populares "gatos". Se tiver poste com relógio ou mesmo só o contador instalado na parede funcionando, a troca não pode ser feita.

O projeto é para famílias que estejam sem luz ou quando existe mais de uma residência no mesmo terreno, com pátio independente, mas que puxam luz uma das outras. Assim, cada família poderá ter a sua conta de luz separada. Os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Habitação, para esclarecimentos e cadastramento até o dia 19/11, sendo que o atendimento da demanda acontecerá conforme disponibilidade de postes pela empresa e por ordem de cadastro.

Após o cadastramento, as residências serão vistoriadas pela empresa responsável para análise dos requisitos de enquadramento. A previsão é de que os novos postes doados comecem a ser instalados ainda no mês de novembro, conforme cronograma da empresa. Depois da instalação, as residências terão direito a classificação como consumo de baixa renda se atenderem os critérios desta modalidade de consumo.