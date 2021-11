Feira Literária de Taquara tem início nesta quinta-feira

Durante os próximos três dias, a Rua Coberta sediará a Feira Literária de Taquara. Do dia 4 ao dia 6 de novembro o mundo da arte, da cultura e da literatura estará aguardando a comunidade taquarense.

Durante a programação da manhã haverá contação de histórias com a escritora Bárbara Catarina, bate-papo com o escritor Jonas Piccoli e o espetáculo teatral "As aventuras do fusca à vela". A secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes, organizadora do evento junto com o SESC/RS, prevê atender mais de 1.000 alunos por dia somente no espaço do Palco Aberto.

"Como professora e, neste momento, prefeita fico encantada com eventos como este, onde a literatura conduz nossos estudantes e moradores para outros universos, desperta interesses até então despercebidos, aguça a curiosidade e encanta de crianças a idosos", comentou a prefeita, Sirlei Siqueira.