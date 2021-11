Cras de São Leopoldo é furtado pela segunda vez em uma semana

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Nordeste, de São Leopoldo, foi novamente alvo de furto em sua parte externa, durante o feriado alusivo ao Dia dos Finados, em 2 de novembro. Desta vez foram roubados os fios da rede elétrica da caixa de luz. Um Boletim de Ocorrência foi registrado junto a 3ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana pela equipe do Cras ontem (3).

O local já teve os motores dos dois aparelhos de ar-condicionado roubados nos dias 26 e 27 de outubro. Por conta disso, até a resolução do problema, a secretaria municipal de Desenvolvimento Social informou que o Cras está em atendimento somente para informações.

Contatos com as equipes que atuam no local podem ser realizados através do telefone celular e pelo aplicativo WhatsApp, no número (51) 98033-8853. A empresa de energia elétrica já foi contatada para a resolução do problema e não deu retorno sobre a religação.