Webinar trata de cidades inteligentes na região central do RS

Prefeitos, gestores e servidores públicos do Centro-Oeste gaúcho participam nesta quinta-feira (04/11), às 10h, do Webinar das Cidades Digitais da região para tratar de inovação e modernização dos serviços públicos. No encontro, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), os prefeitos de Santa Maria, Jorge Pozzobom, de Santiago, Tiago Gorski Lacerda, e de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, apresentam as inovações implantadas nas cidades para atender a população.

O prefeito de Santiago, Tiago Gorski Lacerda, destaca a importância dos investimentos tecnológicos na desburocratização dos serviços públicos que estão garantindo maior eficiência na abertura de empresas e atendimento ao público. "A tecnologia serve para ampliar o acesso à cidade e também como oportunidade de economizar com novas lâmpadas LED é o planejamento de simplista estrutura lógica e investir em energias renováveis. Uma cidade digital é muito mais que a digitalização do município, é a convergência de ações para facilitar e proporcionar uma vida melhor para as pessoas", observa.

Além de especialistas que apresentam soluções aos municípios, o encontro também tem participação confirmada da coordenadora-geral de Projetos de Infraestruturas para Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino, que traz detalhes das políticas disponíveis aos municípios. As inscrições são gratuitas para servidores públicos e representantes de entidades/universidades.