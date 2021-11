Hospital de Gravataí inicia obras de nova emergência SUS

Depois da nova UTI, que tem inauguração programada para dezembro deste ano, o Hospital Dom João Becker de Gravataí iniciou as obras da nova Emergência SUS nesta quarta-feira. A previsão de entrega é de 12 meses, sendo que ao final da construção o setor de urgência do Hospital Dom João Becker irá triplicar de área física.

A estrutura irá passar dos atuais 405 metros quadrados para 1.240m² e dos atuais nove para 24 leitos, além de ampliar a quantidade de poltronas para aplicação de medicamentos (de seis para 13 unidades) e criar salas de apoio assistencial. Para o diretor geral da Santa Casa de Misericórdia, Júlio Matos, o novo espaço é um marco para a Santa Casa e para o município de Gravataí. "De nossa parte, vemos mais uma etapa de consolidação de um projeto de fazer do hospital uma referência na cidade e na região, ampliando e qualificando os processos assistenciais para toda a população", comenta.

De acordo com o superintendente do Hospital Dom João Becker, Antônio Weston, o início da construção é mais uma etapa positiva na qualificação do serviço. "Atualmente, mais de 80% das consultas em nosso hospital são de pronto atendimento, o que dá dimensão da importância desse serviço para o município", informa. Em recente prestação de contas pública, realizada na Câmara Municipal, a Santa Casa divulgou que, em três anos, foram mais de 380 mil consultas no Becker, sendo 313 mil na emergência.

Além do prefeito Luiz Zaffalon e demais agentes políticos e empresariais parceiros, Antônio Weston destaca o apoio dos vereadores de Gravataí, que "cederam suas economias para essa obra que tem profundo impacto social". Ao todo, a Câmara Municipal destinou mais de R$ 3 milhões para a construção, recursos obtidos com a redução de despesas administrativas do parlamento ao longo de 2021.

O custo total para a criação da nova emergência é de R$ 10,6 milhões. Outros investimentos estão sendo planejados na cidade, inclusive, a construção de um novo hospital.