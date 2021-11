Canoas vai receber filial de escola de gastronomia

A rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está expandindo a presença na Região Metropolitana de Porto Alegre. A partir do dia 20 de novembro, a cidade de Canoas contará com uma franquia da escola. Com um método de ensino inovador, a unidade terá 700 metros quadrados, distribuídos em dois andares.

A escola oferecerá cursos nas áreas de gastronomia, gestão e turismo, além de uma infraestrutura completa para que os alunos vivenciem o dia a dia da profissão em sala de aula. À frente do empreendimento está Juliana Torrada, enfermeira gestora há mais de 15 anos, que tem na história da família o empreendedorismo. "Meus pais e irmão tem padaria há 32 anos e essa história começou com meu bisavô, que veio de Portugal e teve padaria em Rio Grande", conta Juliana. Sobre a escolha da cidade, a proprietária destaca o potencial de Canoas. "É uma cidade que está em grande ascensão no setor gastronômico. Neste contexto, certamente viemos para somar, qualificando e especializando a mão de obra da cidade e região", pontua.

Entre as metas do empreendimento, está o atendimento de mais de 500 alunos até o final de 2022. A escola irá gerar 12 vagas de emprego, com processo seletivo ainda em andamento para algumas áreas.