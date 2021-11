Comércio de Bento Gonçalves terá promoção para o Natal

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves reedita o formato da última edição da campanha Bento Natal Premiado também em 2021. A entidade sorteará 80 vale-compras no valor total de R$ 30 mil entre os consumidores que fizerem suas compras nas lojas participantes da promoção. A premiação está pulverizada em 10 vales de R$ 1 mil, 20 vales de R$ 500 e 50 vales de R$ 200.

Quem visitar o comércio local - a promoção começou nesta quarta-feira (3) - encontrará nos estabelecimentos aderentes os materiais de divulgação da campanha e poderá receber os cupons que dão direito a concorrer à premiação. O sorteio será no dia 24 de dezembro, às 11h, na Via del Vino, com a entrega dos vouchers - que podem ser descontados exclusivamente nas lojas que participam do 'Bento Natal Premiado'. A expectativa da CDL-BG é superar os 400 mil cupons distribuídos no ano passado e envolver mais de 70 estabelecimentos na promoção