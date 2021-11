Cartões do auxílio emergencial de Pelotas começam a ser entregues

o cronograma feito As mulheres que estão inscritas no programa Auxílio Emergencial Pelotense e foram contempladas devem ficar atentas para a retirada dos cartões. A prefeitura de Pelotas começa a fazer a entrega, a partir desta quinta-feira (4), conformepela secretaria de Assistência Social (SAS), dividido em três datas, obedecendo o mês de nascimento de cada beneficiária. A distribuição dos cartões será feita no Pelotas Parque Tecnológico (avenida Domingos de Almeida, 1785, bairro Areal das 8h às 17h.

Nesta quinta-feira, receberão os cartões as mulheres nascidas entre janeiro e abril. Na sexta-feira (5) para as contempladas nascidas entre maio e agosto; e, por fim, na segunda-feira (8) será a vez das mulheres que nasceram entre setembro e dezembro. A proposta da divisão por datas é evitar aglomeração e garantir agilidade no processo.

Com o cartão em mãos, a beneficiária já poderá sacar o valor nos terminais eletrônicos das agências ou lotéricas do Banrisul, ou ainda utilizar o crédito disponível na rede de estabelecimentos comerciais conveniados. Ao todo, 1.500 mulheres receberão o benefício que totaliza R$ 800,00, divididos em parcelas mensais de R$ 200,00.

As mulheres cadastradas para o recebimento do benefício podem consultar se foram contempladas ou não através do site da prefeitura de Pelotas, utilizando o CPF ou número do NIS. Caso a dúvida persista, a candidata ao benefício ainda pode procurar o seu Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de referência, para verificar a confirmação ou não, por meio do número do NIS.