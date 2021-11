UPA de Lajeado é selecionada para projeto nacional

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h de Lajeado está entre as unidades de todo o País selecionadas, pelo Ministério da Saúde, para participar de um programa de qualificação no atendimento às urgências cardiovasculares. Atualmente, existem cerca de 1,2 mil UPAs em todo o Brasil, e a de Lajeado está entre as que foram selecionadas para a iniciativa a partir dos bons resultados obtidos de qualidade nas avaliações do Ministério da Saúde e do Estado.

O projeto faz parte de uma parceria com o Hospital do Coração (HCor), de São Paulo, que acontece por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), com acompanhamento de 13 meses nas unidades selecionadas. O projeto prevê apoio à implementação de boas práticas na atenção à cardiologia e urgências cardiovasculares. "O objetivo é qualificar os serviços de gestão no que tange ao manejo clínico nessas áreas", explica Úrsula Jacobs, gerente de Urgência de Emergência da Fundação Univates.

Serão disponibilizados eletrocardiógrafos às UPAs de todo o Brasil, equipamentos que estarão conectados com o HCor, sendo interativos, de forma que os exames e diagnósticos possam ser realizados em conjunto pelas equipes das UPAs locais e do Hospital do Coração, além da adoção de diretrizes assistenciais na linha da cardiologia. Em outubro, foi realizada a coleta dos dados sobre os atendimentos na área e fornecidas informações ao HCor sobre como acontecem os atendimentos nos casos de urgência e emergência cardiovasculares na Unidade de Lajeado.

Em novembro a equipe do HCor estará na UPA para instalar o equipamento, previsto para acontecer no fim do mês, ao mesmo tempo que serão realizados treinamentos com a equipe de médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Outros quatro momentos até o fim do ano estão previstos para a sequência dos treinamentos. "Fomos indicados pela secretaria estadual de Saúde em razão dos índices de qualificação do atendimento realizado aqui em Lajeado", disse Úrsula.