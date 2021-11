Lajeado fará mutirão para realizar 500 cirurgias eletivas

Um contrato firmado entre o Hospital Bruno Born, de Lajeado, e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari (Consisa CRT) possibilitará a realização de 500 cirurgias eletivas oncológicas (cabeça e pescoço). O mutirão deve ter início em breve e deverá ser realizado em um período de 12 meses e irá reduzir a fila de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) por este tipo de tratamento.

Os pacientes ou familiares serão avisados através de contato feito pelas secretarias municipais de Saúde. A parceria foi assinada em uma reunião entre o presidente do Consisa, Marcos José Scorsatto, e o diretor técnico do HBB, Cristiano Dickel, procurador da Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado, mantenedora do hospital.

Dickel destaca a importância da parceria realizada com o Consisa, o que, segundo ele, é fruto de um esforço regional para atendimento de demandas da população do Vale do Taquari. "O HBB está sempre pronto para contribuir com a solução de problemas de saúde da comunidade, e reconhecemos a importância deste mutirão, e destas cirurgias, para a região", avalia.