Feevale anuncia retorno das atividades presenciais em janeiro

A partir de 3 de janeiro, as atividades acadêmicas de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão retornarão de forma totalmente presencial na Universidade Feevale. A medida foi anunciada em comunicado a estudantes, professores e funcionários da Instituição.

A decisão está fundamentada na melhoria dos indicadores epidemiológicos da pandemia , com redução de internações em UTIs e de mortes causadas pelo coronavírus, em razão do aumento da população vacinada. Mantidas essas condições, a Feevale acredita que será possível a retomada integral das atividades presenciais.

Devido à pandemia, em 17 de março do ano passado a Feevale migrou todas as suas atividades acadêmicas e administrativas para a modalidade on-line. Nesses meses todos, no entanto, a Universidade assumiu protagonismo na sociedade com diversas ações de combate à Covid-19, que vão desde a fabricação de EPIs e pesquisas até a realização de testes e apoio a mais de 40 municípios da região.

A Feevale informou, ainda, que os protocolos de segurança serão mantidos e atualizados de acordo com as orientações das autoridades sanitárias. A Instituição também está articulando com representantes de toda a cadeia de serviços - restaurantes, lanchonetes, farmácia, transporte público e privado, entre outros - para que retomem o atendimento à comunidade acadêmica nos três campi.

A presencialidade integral é considerada pela Feevale uma grande notícia neste fim de semestre. "Além de trazer nova esperança de retomada dos encontros presenciais no ano novo, essa decisão, nesta reta final de 2021, dá tempo para que todos possam se organizar para 2022", disse o comunicado.