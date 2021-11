Torres planeja receber 500 mil pessoas para o Réveillon 2022

O Réveillon 2021/22 em Torres promete ser uma grande festa. Serão 15 minutos de show pirotécnico no céu da cidade com a presença de balões coloridos na beira-mar, atração para todas as idades. A cidade do Litoral Norte gaúcho receber cerca de 500 mil pessoas e um eficiente esquema de organização está sendo montado para que tudo transcorra com sucesso.

Para tratar do evento, a prefeitura promoveu uma reunião com a presença de todos os setores da cidade envolvidos na festividade. A reunião foi presidida pelo secretário municipal de Turismo, Fernando Nery. As lideranças do município destacaram que desejam oferecer aos turistas, veranistas e moradores uma comemoração à beira-mar "com muita segurança e comodidade".

Uma nova modalidade será investida neste Réveillon, proporcionando maior atenção à família. Na madrugada do dia 31 de dezembro várias ruas próximas à beira-mar estarão fechadas para a realização da festa. Antes das 8h do dia 1º de janeiro de 2022, a praia já deve estar limpa e as ruas liberadas.

Com o propósito de promover um evento seguro em Torres nesta noite, alguns pontos da cidade serão interditados para fluxo de carros como o Morro de Farol e a Laje, próxima dos Molhes. A intenção é evitar que o público se disperse e permaneça na beira-mar de Torres facilitando a atuação das forças de segurança. Nos próximos dias, vão ocorrer uma série de reuniões por setores. A primeira delas será com o Conselho Tutelar, importante participação na organização do Réveillon.

A prefeitura, no entanto, ainda não detalhou quais protocolos sanitários seguirá para a festa ao ar livre. Antes da pandemia, a cidade chegava a ter 400 mil pessoas na Praia Grande, onde o palco do Réveillon é instalado. A expectativa da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) é receber a liberação do Estado para os eventos na região