Hospital Santa Terezinha de Erechim inicia obras para duplicar o número de leitos de UTI

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim iniciou as obras da primeira etapa do novo Complexo de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que prevê a ampliação de 20 para 40 leitos de terapia intensiva. Na segunda-feira (1) foi instalado o tapume na rua Itália, local por onde ocorrerá o acesso dos materiais necessários para a execução da obra física.

A reforma ampliará o acesso e qualificará a assistência a nível da atenção terciária aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Os diretores Executivo e Administrativo, Jackson Arpini e Márcio Pires, manifestam que a obra é necessária e, nesse sentido, colocam que todas as medidas estão sendo adotadas em parceria com o setor de Engenharia, para que os entraves durante a execução sejam os menores possíveis.

"Uma obra sempre gera pequenos transtornos, mas num ambiente dessa natureza, pelas suas peculiaridades, necessita de um olhar mais apurado e estamos atentos ao cronograma e ao planejamento e logística de execução", afirmam os diretores.

Com relação ao tapume, Jackson e Márcio informam que o local será também para acesso dos funcionários da empresa e será instalado elevador cremalheira, pois o hospital é considerado uma Unidade Especial (UE), ao olhar do Plano Diretor do município. A direção do hospital pediu a compreensão da população em geral e dos usuários do hospital com relação as demandas necessárias e que podem causar pequenos transtornos no cotidiano da instituição de saúde.