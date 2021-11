Áreas esportivas de Santa Maria passam a ser monitoradas

A população que utiliza os ginásios esportivos de Santa Maria terá mais segurança. A prefeitura começou a instalar, há duas semanas, 18 novas câmeras de monitoramento no Centro Desportivo Municipal (CDM), no bairro Nossa Senhora de Fátima, e outras seis no Complexo Esportivo Oreco, no bairro Tancredo Neves.

Os equipamentos filmarão áreas internas e externas dos dois locais, o que é uma inovação, pois nunca houve câmeras dentro das quatro paredes dos ginásios. A maior parte delas já transmite imagens diretas para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). "A nossa decisão em fazer esse investimento tem objetivos claros. Primeiro, a segurança do usuário que frequenta o CDM, o Ginásio do Oreco e os arredores. Segundo, a segurança dos funcionários da prefeitura que trabalham nesses espaços e, com muito esforço, cuidam desses locais. Terceiro, a própria conservação do bem público. Investir em segurança e investir nas câmeras, como estamos fazendo agora, é economizar dinheiro a médio e longo prazo", afirma o secretário de Esporte e Lazer de Santa Maria, Gilvan Ribeiro.

Até a prefeitura decidir pelo investimento, apenas o CDM possuía monitoramento em imagem, com quatro câmeras que captavam somente a parte de fora dos ginásios. O custo para o acréscimo dos 24 novos equipamentos é de R$ 6.720,00 por mês, valor adicional ao contrato da prefeitura com a empresa terceirizada que opera o serviço na cidade.

Outra novidade é a conexão das câmeras dos ginásios com o Ciosp, o que também é inédito. O centro já recebe as imagens de mais de 930 câmeras instaladas em diversos pontos do município.