Canoas pleiteia junto à União centro voltado à segurança pública

A prefeitura de Canoas pretende tirar do papel o projeto para construção de um Centro Municipal de Segurança Pública, que contará com uma Academia da Guarda Civil Municipal. A proposta é que o centro seja construído na esquina das avenidas Açucena e Boqueirão ou na rua Santa Maria. O projeto foi levado a Brasília pelo secretário de Segurança Pública de Canoas, delegado Emerson Wendt, e foi apresentado ao Secretário Nacional de Segurança Pública, Coronel Carlos Renato Machado Paim, que se comprometeu a auxiliar o município na iniciativa, principalmente, através de modelagem do projeto para obtenção dos recursos com emendas parlamentares.

"O governo federal sinalizou uma aceitação do projeto e a possibilidade da Academia da Guarda Civil Municipal ser referência para as guardas da região Sul. A proposta é ter um centro de formação e qualificação, com cursos de aperfeiçoamento aos guardas municipais. O projeto representa o fortalecimento da gestão de segurança pública municipal, e Canoas desponta entre os municípios brasileiros em iniciativas para a municipalização da segurança pública", explica Wendt.

Além disso, Paim apresentou uma ideia do Programa Nacional de Fortalecimento da Gestão Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, ainda não lançado. A iniciativa deve beneficiar Canoas e, também, utilizar o Observatório de Segurança Pública como referência para instalação de outros 20, ainda em 2022, nas cidades com maiores índices de homicídio no Brasil.

A Diretoria de Gestão e Integração da Informação apresentou todos os módulos do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas, especialmente, os de despacho e atendimento de ocorrência, geointeligência e de análise sobre bancos de dados de ocorrências. Uma apresentação mais aprimorada ficou agendada para ser realizada no Fórum de Segurança da Granpal, no dia 17 de novembro, em Canoas.