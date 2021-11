Concurso vai escolher projeto para principal avenida de Flores da Cunha

A prefeitura de Flores da Cunha, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS) e da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP) vai promover um concurso para requalificar a avenida 25 de Julho, umas das vias mais importantes da cidade. O lançamento oficial está marcado para ocorrer na quarta-feira, dia 17 de novembro, às 11h.

A iniciativa tem como proposta garantir um processo licitatório transparente e democrático para reunir projetos de arquitetos de todo o Brasil. Esta modalidade de escolha é exclusivamente baseada no critério técnico de qualidade. As propostas inscritas pela internet serão avaliadas por um júri especializado e de maneira sigilosa e a remuneração do vencedor é definida previamente.

O prefeito de Flores da Cunha, César Ulian, destaca que a avenida 25 de Julho caracteriza-se como a porta de entrada da cidade, sendo responsável por distribuir o trânsito aos bairros em seu entorno, escoar a produção e conectar os munícipios ao centro. Além disso, o local é muito utilizado para lazer, tanto ao sul quanto ao norte, onde as pessoas realizam suas caminhadas, corridas e passeios de bicicleta.

"Este concurso é de extrema relevância para a valorização da avenida e uma oportunidade de levar o nome do município ao país todo. Nosso objetivo é entregar uma revitalização com a cara de Flores, que contemple tudo o que a comunidade, os visitantes e os turistas merecem", disse o prefeito.

Para o presidente do IAB RS, Rafael Passos, o município de Flores da Cunha terá a oportunidade de desenvolver um projeto urbanístico para toda a avenida central da cidade, que irá gerar uma nova identidade paisagística. "A parceria vai contribuir com os setores de planejamento do município, para que futuramente possam organizar concursos por conta própria", destaca Passosp