Hospital de Bento implementa farmácia mobile

Pensando em melhorar a gestão da dispensação dos medicamentos, o Hospital Tacchini de Bento Gonçalves está implementando a Farmácia Mobile. O aplicativo é capaz de trazer mais controle e agilidade ao processo, além de reforçar a segurança dos pacientes. A ferramenta também tem como fundo a sustentabilidade, ao deixar de utilizar mensalmente cerca de 50 mil folhas para impressão das requisições.

"A tecnologia aplicada faz com que consigamos colocar mais uma barreira de checagem visando a segurança do paciente. Só isso já seria motivo suficiente para implantação do projeto, mas conseguimos agregar ainda agilidade e sustentabilidade, o que é maravilhoso", afirma Diana Bruscato, farmacêutica líder do Tacchini

A prescrição médica regular de cada paciente era dividida por três, respeitando os horários (manhã, tarde e noite) de cada medicamento e levando em conta os turnos de trabalho da equipe de enfermagem responsável por aplicar a medicação. Com o novo sistema, todo o processo foi digitalizado.

O prontuário receitado pelo médico é recebido na farmácia hospitalar em uma espécie de celular equipado com leitor de código de barras. O profissional separa cada um dos itens e, a partir da leitura do código de barras, o próprio sistema já atualiza o estoque.

Para o controle eficiente, é essencial que os processos operacionais funcionem adequadamente e que sejam apoiados por ferramentas tecnológicas que otimizem o trabalho dos profissionais. Para viabilizar o projeto, o Tacchini precisou investir na melhora de sua rede wi-fi, uma vez que toda a operação é realizada via internet. Em 2022, o projeto da Farmácia Mobile deve ser expandido também para outros setores do hospital.