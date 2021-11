Entra em vigor a proibição aos veículos de tração animal em Esteio

Entrou em vigor na segunda-feira (1) a proibição para a circulação de veículos de tração animal. Quem for flagrados circulando em vias públicas de Esteio terá o veículo recolhido.

A proibição de carroças e charretes pela cidade e consequente fim do uso de animais no trabalho começou a valer a partir de uma lei municipal. "A sociedade atual não tolera mais o uso dos veículos de tração animal, quer por questões de bem-estar animal, por mobilidade, por facilitar descarte irregular de lixo ou outros motivos. Esteio está dando um belo exemplo para toda nossa região de que é possível, sim, proibir o uso das carroças e oferecer alternativas de uma nova fonte de renda para os seus condutores", destaca o prefeito, Leonardo Pascoal.

Na cidade foram instaladas 20 placas de sinalização informando sobre a proibição. O vice-prefeito Jaime da Rosa e o titular da secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Felipe Costella, acompanharam a colocação do dispositivo na entrada da cidade, no limite com Canoas, próximo ao pórtico.

Agora, quem tiver utilizando um veículo que se enquadre na lei será parado pela Guarda Municipal e terá o veículo recolhido, sendo liberado após o pagamento de multa. O animal continuará com o proprietário, a não ser que apresente sinais de maus tratos. Neste caso, a Unidade de Bem-Estar Animal do município serão chamados e, caso constatem que o equino sofre alguma agressão, vão recolher o cavalo ou égua.

Para não deixar desassistidas as famílias que trabalhavam com as carroças, a prefeitura está concedendo auxílio financeiro de R$ 4,4 mil a 60 condutores selecionados após pesquisa. Cartões de débito com carga inicial de R$ 2 mil começaram a ser entregues na semana passada.

Para ter direito a outras quatro parcelas de R$ 600,00, as famílias contempladas pelo projeto precisarão comprovar, através de documentos a serem entregues ao Instituto Educacional, Social e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul (Iscergs/Cufa-Esteio), entidade responsável por operacionalizar o repasse, que compraram equipamentos, ferramentas ou insumos para o início de uma nova atividade econômica. O investimento total da prefeitura no projeto será de R$ 272 mil.