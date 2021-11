Prefeitura de Santa Maria publica nomes de contemplados para receber auxílio no valor de R$ 200,00

Cidadãos em situação de pobreza e extrema pobreza de Santa Maria podem saber se foram contemplados pelo Auxílio Inclusivo Municipal. O programa vai pagar duas parcelas de R$ 200,00, em novembro e dezembro, para quem possui renda familiar de até R$ 178,00 per capita e está no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.

Para pesquisar, é necessário acessar o site da prefeitura de Santa Maria. Quem não tiver acesso à internet, pode entrar em contato com a prefeitura pelo telefone (55) 3222-7931 ou ir até a sede da pasta de Desenvolvimento Social, na rua General Neto, número 504, bairro Centro, das 8h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira.

"Nós queremos que o nosso auxílio seja realmente inclusivo, como o próprio nome já diz, ou seja, que as pessoas realmente consigam ter acesso ao benefício. E não só isso, queremos conduzir o programa da forma mais transparente possível. Também por isso lançamos essa ferramenta de pesquisa dos nomes dos contemplados", afirma o secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves.

A licitação para a contratação da empresa que irá fornecer e gerenciar os cartões magnéticos pelos quais os recursos serão repassados às famílias já foi lançada. A abertura das propostas ocorrerá em na sexta-feira (5) Ao todo, são 8.111 famílias alcançadas pelo programa.

Com o valor, os beneficiados poderão comprar itens de alimentação, de higiene, de limpeza e gás de cozinha em estabelecimentos credenciados, como supermercados. O auxílio garantirá, ainda, 16 créditos de vale-transporte por família.