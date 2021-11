Cidade de Bom Jesus projeta aumento de 15% no orçamento geral do ano que vem

A prefeitura divulgou que o orçamento previsto de Bom Jesus para 2022 é de R$ 50 milhões. A lei orçamentária anual (LOA) será enviada nos próximos dias a Câmara de Vereadores. Em relação a este ano há um acréscimo de 15%. Os maiores volumes de recursos serão destinados a Educação (25%), Saúde (25%) e Obras (12%).

A secretária da Fazenda, Recilia Ferreira Madeira, afirmou que entre os investimentos previstos para o ano que vem estão a retomada das obras de colocação de asfalto em dois trechos na avenida Manoel Silveira de Azevedo, calçamento na rua Artur da Silveira Ferreira e a sequencia do pagamento da colocação das lâmpadas de LED, no valor de R$ 500 mil.

De acordo com secretária, 1,2% do orçamento é destinado aos vereadores para as emendas impositivas. O orçamento que está em execução este ano é de R$ 43 milhões para todas as áreas do município.