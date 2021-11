Prefeitura anuncia repasse de R$ 14 milhões para três áreas de São Gabriel

Uma força-tarefa da prefeitura de São Gabriel durante a pandemia resultou no anúncio de investimentos importantes no município. O trabalho de contingenciamento de gastos, que envolveu todas as secretarias, garantiu recursos na ordem de R$ 8,1 milhões anuais para a saúde; R$ 5,7 milhões para a educação; e R$ 240 mil para ações de fomento social.

Dois convênios foram assinados com a Santa Casa de Caridade do município, liberando um total de R$ 8,1 milhões anuais para diversos serviços, que incluem os de média e alta complexidade. Desse montante, R$ 7,66 milhões serão destinados à manutenção do Pronto Atendimento 24 horas, da UTI adulta, do Ambulatório de Traumatologia, além do custeio de consultas especializadas, exames, cirurgias e anestesias. Parte também será destinada ao pagamento de sobreaviso de médicos e enfermeiros, entre outros.

Na educação, a prefeitura destinará mais de R$ 1,1 milhão para a reforma de duas escolas municipais que devem ser concluídas no início de 2022 , além de R$ 532 mil para a compra de material escolar. Mas a grande expectativa está na reforma do Ginásio Poliesportivo Parque Dr. Eglon Meyer Corrêa. A readequação da obra inacabada dará espaço à Escola do Esporte, que oferecerá quadra poliesportiva, pista de atletismo, vestiários e salas de oficinas para sete mil alunos da rede municipal de ensino. O total investido passará de R$ 4,5 milhões. A

Ainda serão liberados mais R$ 240 mil para 11 organizações da sociedade civil, que atuam nas áreas assistencial, de educação, de saúde e de esporte amador. As organizações contempladas em São Gabriel serão: Pro Down; Asilo São João; Abrigo Espírita Manoel Viana; União de Associações de Moradores de São Gabriel; Instituto Despertar; Liga Combate ao Câncer; Espaço Acolher; Esporte Clube Cruzeiro; Amigo Bicho; Conscientizar; e Associação Anjo Gabriel.