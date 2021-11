Teutônia registra aumento na demanda por atendimentos

A secretaria municipal de Saúde de Teutônia registrou um aumento de 529% nos atendimentos de casos de diarreia de origem infecciosa, em adultos e crianças, quando comparado ao mês de setembro deste ano. A média total de consultas médicas é de cerca de 350 por dia. Um dos motivos seria a presença do norovírus na água, que causa esse tipo de sintomas nas pessoas.

Além do aumento da procura por atendimento, tanto o município, como as empresas que prestam serviços, estão enfrentando dificuldades na contratação de profissionais médicos, nas especialidades clínico geral e pediatra. Mesmo assim, há médicos para atender em todos os postos de saúde do município, ao menos, em um dos turnos do dia, devido à organização e remanejo dos profissionais. Ao chegar ao posto de saúde, as pessoas são atendidas pela equipe de acolhimento, que encaminha para consulta do dia os casos mais graves e agenda o atendimento para os casos mais leves.

Em virtude da necessidade de contratação de mais médicos, a Saúde Univates, que iniciou a prestação de serviços recentemente no município, abriu novo edital para contratação de mais profissionais, a fim de completar o quadro de funcionários. Serão incluídos na equipe cinco médicos clínicos gerais e dois médicos pediatras. A expectativa é de que no decorrer do mês de novembro a situação esteja normalizada nos postos de saúde.

O secretário de Saúde, Juliano Renato Körner, lamenta a falta de médicos e a dificuldade na contração destes profissionais. "Estamos diariamente buscando soluções para a falta de médicos nos postos de saúde. Mas percebemos que trata-se de um problema regional, tanto que nem mesmo as empresas terceirizadas, prestadoras de serviço, estão encontrando profissionais para contratação. Há uma escassez de médicos, principalmente, em algumas especialidades, e os que atuam no serviço público, estão sobrecarregados. É um desafio que estamos enfrentando, mas esperamos, em breve, solucioná-lo", pondera.

Foi divulgado, no dia 21 de outubro, o edital do processo seletivo para o preenchimento das vagas remanescentes do quadro de funcionários da Assistência Profissional em Saúde (APS) do município de Teutônia, que iniciou as atividades na última. O processo para a contratação dos profissionais envolve diversas etapas, conforme prática do setor de Gestão de Pessoas da Fundação Univates. Estão previstas análise de currículo para comprovação dos requisitos da vaga, dinâmicas coletivas com aplicação de questões objetivas e entrevistas individuais.

Para as vagas de médico clínico geral e especialidades, os candidatos participam apenas da etapa de entrevista individual com questionamento sobre políticas públicas de saúde. O edital contempla vagas para início imediato e vagas de cadastro reserva, cujos candidatos serão contatados para as atividades de seleção quando houver necessidade de provimento.