Mensalidades da UCS terão reajuste de 12,46% em 2022

Em reunião, o Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) definiu o reajuste de 12,46% no valor das mensalidades dos cursos de graduação da Universidade de Caxias do Sul e nas mensalidades do CETEC Ensino Médio e Técnico para o ano de 2022. O reajuste foi estabelecido a partir de indicação do Conselho Universitário para os valores referentes aos cursos de graduação da UCS.

O Conselho Diretor, mantenedor do CETEC, optou por aplicar a mesma correção para as mensalidades da escola de ensino médio e técnico da instituição. As mensalidades voltam a ter reajustes após dois anos. A Fundação defendeu a reposição por não ter repassado os custos aos alunos, mantendo os valores congelados para apoiar a continuidade dos estudos nos momentos mais severos da pandemia.