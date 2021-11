Havan define a data para abertura de megaloja em Lajeado

A rede de megalojas Havan definiu a data de abertura da primeira filial em Lajeado. Na quinta-feira (4) a varejista inaugura o espaço no Vale do Taquari, a partir das 9 horas. Será a quarta inauguração no estado gaúcho neste ano.

A Havan de Lajeado será a 166ª filial da rede. Contará com a tradicional fachada da Casa Branca, a tradicional Estátua da Liberdade e aproximadamente 20 mil metros quadrados de área construída, com estacionamento gratuito. A nova loja irá gerar 150 novas oportunidades de emprego, estará localizada na rua Bento Rosa, nº 569 - Hidráulica, com funcionamento diário, das 9 às 22 horas.

O espaço Contará com a estrutura completa da Havan, que oferece mais de 350 mil itens nos setores de cama, mesa e banho, tapetes, bazar, decoração, moda para toda família, utilidades domésticas, eletro e eletrônicos, ferramentas, esporte e lazer, brinquedos, beleza e perfumaria, automotivo, alimentos, entre outros. "A Havan tem uma relação muito especial com o Rio Grande do Sul. Sempre somos muito bem recebidos, fizemos questão de colocar a bandeira do estado em nossas lojas e valorizar a cultura gaúcha", disse o dono da rede, Luciano Hang.

A próxima filial no Estado a ser aberta é a de Canela. A previsão da empresa é que a operação comece em dezembro.. O espaço ficará ao lado do atrativo turístico Mundo a Vapor, no caminho entre a cidade e a vizinha Gramado. Com a proximidade da abertura, a empresa está selecionando candidatos que irão atuar no novo empreendimento. Em Canela, a Havan deve gerar de 150 a 200 novas vagas de emprego.