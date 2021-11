Coleta itinerante de embalagem de agrotóxicos vai passar por 25 cidades do RS

O Programa de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, realizado pelo Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) e empresas associadas, em parceria com a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) inicia na quarta-feira (3) mais um roteiro de coleta itinerante. Desta vez, serão beneficiados os produtores de tabaco de 25 municípios da região central do Rio Grande do Sul, em ação que irá até o dia 25 de novembro.

Os caminhões passarão por 103 pontos de coleta em localidades rurais dos seguintes municípios: Paraíso do Sul, Agudo, Formigueiro, Restinga Seca, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, São João do Polésine, Nova Palma, Pinhal Grande, Ivorá, Santa Maria, Itaara, São Martinho Serra, São Pedro do Sul, Dilermando de Aguiar, Toropi, Quevedos, Jari, São Vicente do Sul, Mata, Jaguari, Santiago, Unistalda, São Francisco de Assis e Nova Esperança do Sul. Ao fazerem a entrega das embalagens, os produtores recebem comprovantes para apresentação aos órgãos ambientais.

Conforme o coordenador do programa, Carlos Alberto Sehn, além do cumprimento da legislação, a iniciativa é um investimento das empresas associadas ao sindicato visando a preservação da saúde e segurança dos produtores e a proteção ambiental. As embalagens devem estar tríplice lavadas e os recipientes rígidos devem estar perfurados e com as tampas removidas e também entregues às equipes de coleta.