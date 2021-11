Hospital de Santa Rosa abre espaço para o tratamento de crianças e adolescentes

Um serviço inédito para o interior do Estado foi lançado no Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa. A Unidade de Saúde Mental para Crianças e Adolescentes será voltada aos jovens com transtornos psicológicos e para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), da macrorregião Missioneira.

Contando com 10 leitos, inicialmente o serviço será prestado no setor de Pediatria do Hospital, e posteriormente na Unidade Dom Bosco. Durante a solenidade, a diretora-geral Vanderli de Barros, destacou o trabalho desenvolvido pela instituição para que o serviço fosse oferecido, exaltando o apoio do governo do Estado neste processo.

Com uma equipe multidisciplinar, a unidade contará com uma médica psiquiatra, além de enfermeiros, terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social, técnicos de enfermagem, pediatra, pedagoga e neuropediatra. A abertura do espaço teve a presença de Arita Bergmann, secretária estadual de Saúde.