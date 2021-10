Asun de Tramandaí deve ser aberto em 20 de dezembro

A Rede Asun de Supermercados projeta para o mês de dezembro a inauguração de sua nova unidade em Tramandaí. O mercado está sendo construído na Avenida Fernandes Bastos nº 1113, ao lado do Clube Beira-mar, na estrutura que já foi sede da Ferver.

A escolha do local aconteceu em maio, quando o prefeito Luiz Carlos Gauto recebeu em seu gabinete a diretoria do Grupo Asun, onde foi apresentado o projeto de instalação. “Estamos trabalhando por uma cidade melhor, com mais oportunidades para a nossa população. A instalação dessa nova unidade do Grupo Asun vai fortalecer ainda mais a economia do município”, destacou o prefeito.

A Rede Asun de Supermercados conta atualmente com 21 lojas espalhadas pelas cidades de Porto Alegre, região metropolitana e Litoral. A nova unidade de Tramandaí irá gerar cerca de 200 empregos diretos. A tendência é que o novo supermercado esteja pronto para o início da temporada de veraneio no dia 20 de dezembro.

“Vamos seguir apoiando os comerciantes locais e também as empresas que buscam oportunidades em nossa cidade. A prefeitura e as secretaraias está de portas abertas para melhorar cada vez mais os serviços oferecidos aos moradores e visitantes”, disse o secretário de Indústria e Comércio Guto Machado.